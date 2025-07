Luca Marinelli è M – IL FIGLIO DEL SECOLO

Luca Marinelli interpreta magistralmente il ruolo di Benito Mussolini nel film "Il Figlio del Secolo", basato sull'omonimo romanzo di Antonio Scurati. Questo primo volume della serie offre uno sguardo approfondito sugli anni cruciali che portarono Mussolini al potere, dipingendo un ritratto complesso e realistico del Duce, lontano da semplificazioni. Il risultato è un racconto avvincente e fedele alla storia, capace di catturare l'essenza di un’epoca decisiva.

Antonio Scurati racconta gli anni cruciali che portarono Mussolini al potere: M – Il figlio del secolo è il primo di una serie di cinque volumi, editi dalla Bompiani. TRAMA. Fulcro del romanzo è la figura di Benito Mussolini che non è nĂ© demonizzata, nĂ© santificata, ma esplorata nella sua complessitĂ e nelle sue tante contraddizioni. Infatti, in relazione all'agitazione socialista, all'orazione che infiamma, alla direzione de Il Popolo d'Italia e alla fondazione dei Fasci di Combattimento, l'autore lo dipinge come un abile stratega, ma anche come un uomo pieno di paure che ha saputo sfruttare il malcontento popolare e trasformarlo in consenso.