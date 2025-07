Lotto in Campania tripletta da 46mila euro

La Campania fa centro con il Lotto, regalando emozioni e vincite da record. Nel concorso di martedì 8 luglio 2025, due fortunati estratti hanno portato a casa ben 69.375 euro complessivi, tra Napoli e Caserta. Con premi da oltre 20 milioni di euro in un solo concorso, questa regione si conferma protagonista indiscussa nel mondo delle scommesse. È il momento di scoprire se il destino sta battendo alla vostra porta!

Tempo di lettura: < 1 minuto La Campania va a segno con il Lotto. Nel concorso del Lotto di martedì 8 luglio 2025 centrati due premi da 69.375 euro totali. A Napoli, in via Bernardo Cavallino, colpo da 50mila euro con un ambo, mentre in via Nazionale Appia a Casagiove, in provincia di Caserta, centrati tre ambi e un terno da 19.375 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 20,5 milioni di euro, per un totale di 704,4 milioni di euro da inizio 2025. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotto, in Campania tripletta da 46mila euro

In questa notizia si parla di: lotto - euro - campania - tripletta

