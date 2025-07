Lotta Scudetto Ventura analizza | Penso che sia un momento storico per il Napoli può aprire un ciclo Ecco perchè

La lotta scudetto entra nel vivo e le parole di Giampiero Ventura aggiungono benzina al fuoco. L’ex commissario tecnico e allenatore di rilievo ha sottolineato come questa possa essere un’occasione storica per il Napoli, che potrebbe finalmente aprire un ciclo vincente. Le sue dichiarazioni, rilasciate durante Marte Sport Live su Radio Marte, offrono una prospettiva interessante su questa stagione emozionante. Ecco perché tutto è ancora possibile nel calcio italiano.

Lotta Scudetto, Ventura spiega: «Penso che sia un momento storico per il Napoli, può aprire un ciclo. Ecco perchè». Le dichiarazioni Nel corso della sua partecipazione al programma Marte Sport Live su Radio Marte, Giampiero Ventura — ex commissario tecnico della Nazionale e tecnico di club come Torino e Bari — ha offerto una panoramica . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lotta Scudetto, Ventura analizza: «Penso che sia un momento storico per il Napoli, può aprire un ciclo. Ecco perchè»

In questa notizia si parla di: ventura - lotta - scudetto - penso

Lotta salvezza, Gian Piero Ventura: «Tanto equilibrio, poca qualità. Adesso la differenza la fa una cosa. L’Empoli non ha pressioni e domenica ha una grande occasione» - Gian Piero Ventura, ex allenatore e Ct della Nazionale, analizza la lotta salvezza in Serie A evidenziando l'equilibrio tra le squadre e la mancanza di qualità.

Esclusiva, a tu per tu con Enrico Giangreco: Spalletti-Inter binomio vincente. Atalanta modello europeo; Inzaghi: 'Venezia, la Serie A non è alla portata. Lotta scudetto? La Juve senza Bonucci ha perso qualcosa'; Del Piero, gioia Juve senza pensare al futuro: Non conosco il mio destino.

Ventura sicuro: 'Scudetto? Inter favorita, vi spiego perché' - Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale, parla a Radio Kiss Kiss della lotta scudetto in serie A: `Scudetto? calciomercato.com scrive

Ventura non ha dubbi sulla lotta scudetto: ecco la squadra più forte - Da un commissario tecnico ad un altro, perchè un ex azzurro come Gian Piero Ventura è tornato a parlare proprio oggi. Come scrive calciomercato.it