Lorenzo Simonelli si sposta sui 100 | crono brillante e personale avvicinato verso gli ostacoli

Lorenzo Simonelli ha corso i 100 metri allo Stadio Enzo Blasone in occasione del Meeting Giuseppe Tomassoni, andato in scena a Foligno (in provincia di Perugia). Il Campione d'Europa dei 110 ostacoli si è voluto cimentare nella velocità pura, dopo essere stato grande mattatore agli Europei a squadre (secondo nella sua specialità di riferimento e poi eccellente nell'ultima frazione della 4×100, corsa in totale emergenza visti gli infortuni nella rosa della staffetta). Il laziale si è espresso in un doppio 10.29, prima in batteria con una brezza alle spalle di 0,7 ms e poi in finale con un vento a favore di 1,5 ms.