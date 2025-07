Lorenzo Jovanotti arriva in formato fisico Jova! Live! Love!

Lorenzo Jovanotti conquista ancora una volta i cuori dei suoi fan con “Jova! Live! Love!”, la registrazione ufficiale del suo straordinario tour Palajova. Disponibile in formato fisico, il triplo vinile e doppio CD racchiudono l’energia travolgente di 54 date sold out e oltre 590 mila spettatori. Un vero e proprio viaggio musicale tra successi immortali e nuove emozioni, che ora si può vivere anche a casa. La festa continua...

Roma, 11 lug. (askanews) – È disponibile in triplo vinile e doppio CD (per Island RecordsUniversal Music Italia) “Jova! Live! Love!”, la registrazione ufficiale dello show di Palajova, il tour da 54 date sold out, con 591.123 spettatori in tutta Italia, diventato una festa collettiva di musica, vita ed energia allo stato puro. Un viaggio sonoro che attraversa i successi di sempre come L’Ombelico del Mondo, A Te, Penso Positivo, e i brani potentissimi dell’ultimo album Il Corpo Umanovol.1 – certificato disco d’Oro – come Un Mondo a Parte, Montecristo o Fuorionda. Nella tracklist anche la versione live di Occhi a Cuore, nato in studio con Dardust e che, insieme a Oceanica, ha contribuito a rendere Jova l’artista più ascoltato in radio nella Top 100 per la Week #27. 🔗 Leggi su Ildenaro.it