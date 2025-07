Loredana Cannata dimessa dall'ospedale | Ricomincio a vivere anche se ho paura

Loredana Cannata torna a casa, sollevata e grata per i buoni esami dopo l'incidente all'Isola dei Famosi 2025. Nonostante la paura, sceglie di ricominciare a vivere con coraggio e determinazione. La sua testimonianza, tra aggiornamenti sulla salute e risposte a critiche sulla sua scelta di vita, ispira a superare le difficoltĂ con forza e resilienza. Continua a leggere per scoprire come Loredana affronta questa nuova fase con speranza e determinazione.

Loredana Cannata ha dato alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni di salute dopo l'incidente all'Isola dei famosi 2025. Gli esami sono andati bene: "Sono finalmente tornata a casa. La TAC è andata bene, mi hanno dimessa". Quindi ha replicato agli animalisti e ai vegani che l'hanno accusata di avere "tradito gli animali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: loredana - cannata - dimessa - ospedale

Isola dei Famosi: Loredana Cannata nomina Mario Adinolfi e denuncia posizioni discriminatorie - Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2025, trasmessa il 12 maggio, Loredana Cannata ha nominato Mario Adinolfi, denunciando le sue posizioni discriminatorie.

Dopo il ricovero in ospedale, Loredana Cannata è finalmente tornata a casa. L'ex naufraga ringrazia per l'affetto ricevuto. Nei giorni scorsi, l'attrice è stata ricoverata d’urgenza all’Ospedale Gemelli Isola di Roma per forti difficoltà respiratorie e una sensazione Vai su Facebook

Loredana Cannata ricoverata in cardiologia dopo l’Isola: “Altri controlli”. Come sta; Mario Adinolfi, il ricovero in ospedale dopo l'Isola dei Famosi; 'Anche in ospedale si può sognare': Loredana Cannata durante il ricovero dopo la finale de L'isola dei famosi. Come si mostra sui social.

Loredana Cannata ancora in ospedale dopo Isola: “Tac alle coronarie”/ E svela il brutto incidente all’occhio - Loredana Cannata è ancora in ospedale dopo l'Isola dei Famosi 2025: l'attrice si è sottoposta ad altri accertamenti e racconta di un incidente all'occhio ... Segnala ilsussidiario.net

Loredana Cannata ancora in ospedale dopo l’Isola dei Famosi: “Altri controlli, poi si capirà come procedere” - Ricoverata dopo il malore post Isola dei Famosi, Loredana Cannata continua ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute ... Si legge su fanpage.it