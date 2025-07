L’Onu è ormai inutile? Senza il mondo sarebbe certamente più fragile

Mentre gli 80 anni delle Nazioni Unite segnano un traguardo importante, il mondo si trova in una crisi senza precedenti, evidenziando la necessità di un impegno rafforzato. La collaborazione internazionale, fondamentale per affrontare conflitti e violazioni dei diritti umani, deve essere riformata e rilanciata. Solo attraverso uno sforzo collettivo possiamo sperare di costruire un futuro più sicuro e stabile per tutti. È ora di ripensare il ruolo dell’Onu e di agire con decisione.

di Flavia Belladonna del Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini registrato sul sito ASviS del 26 giugno 2026. Gli 80 anni delle Nazioni Unite cadono nel momento peggiore per un'organizzazione che non sembra in grado di far fronte all'aggravarsi dei conflitti e alle violazioni dei diritti. Ma la collaborazione internazionale è indispensabile: riflettiamo positivamente sulla riforma dell'Onu e sul rilancio del multilateralismo. Chiudete gli occhi. Provate a immaginare per un momento un mondo senza le Nazioni Unite. Niente Oms, Fao, Unesco, Unhcr, Unicef o Ipcc. Nessuna Dichiarazione universale dei diritti umani, nessuna Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

L'Onu è ormai inutile? Senza, il mondo sarebbe certamente più fragile; Agenda 2030, Patto sul futuro, rinvigorire l'Onu: le priorità globali dell'Ue

