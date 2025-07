Longo Borghini ci prova ancora | domani scontro finale con la maglia rosa Reusser

Domani si decide il destino del Giro d’Italia, con Longo Borghini pronto a sfidare la maglia rosa Reusser in un duello decisivo. A Terre Roveresche, la tricolore punzecchia la svizzera, ma nulla è ancora scritto: 16 secondi di distanza nella tappa più impegnativa, con l'ascesa finale al Monte Nerone. Dopo la fuga vittoriosa di Lippert, il fronte si scalda: chi conquisterà la vetta?

A Terre Roveresche la tricolore punzecchia la svizzera, che non molla. Ci sono 16" da recuperare nella penultima tappa, la più ardua, con arrivo in cima al Monte Nerone. Oggi fuga vincente della tedesca Lippert.

Elisa Longo Borghini: “Al Giro per la classifica, al Tour per le tappe. Mondiale durissimo? Meglio per me” - Elisa Longo Borghini si conferma una protagonista assoluta nel mondo del ciclismo, dimostrando di saper affrontare ogni tappa con eleganza e determinazione.

Ciclismo:Campionati Italiani;Longo Borghini vince prova in linea - Fantastica Elisa Borghini, che oggi ha vinto per la quinta volta la prova in linea dei campionati italiani, che quest'anno è partita dal Viola Park di Bgano a Ripoli e conclusasi a Scarperia. Riporta ansa.it

Ciclismo: Campionati Italiani; Longo Borghini vince prova donne - Elisa Longo Borghini ha vinto per distacco la prova in linea donne dei campionati italiani di ciclismo, con partenza e arrivo a Darfo Boario Terme dopo 130,4 chilometri. Scrive msn.com