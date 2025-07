Longari aggiorna | Calhanoglu un’attesa! Su Stankovic una certezza per l’Inter

Gianluigi Longari svela gli ultimi aggiornamenti sul mercato dell’Inter, con un focus su Calhanoglu e Stankovic. Dalle sue parole emerge un quadro chiaro sulle trattative più calde e sulle strategie di rinforzo richieste da Cristian Chivu. La situazione è in continua evoluzione, ma una cosa è certa: il futuro nerazzurro si sta giocando ora, e le scelte fatte potranno determinare il successo della squadra. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola.

Gianluigi Longari si è pronunciato sui temi più caldi del mercato dell'Inter, tanto in entrata quanto in uscita. Una la richiesta principale del tecnico Cristian Chivu. LA SITUAZIONE – Gianluigi Longari si è così espresso dalle colonne di Sportitalia.it a proposito del mercato dell'Inter: « Troppo lontana la valutazione attribuita dal club turco al metronomo nerazzurro Hakan Calhanoglu, in relazione al valore di mercato di quello che è a tutti gli effetti uno dei migliori registi del panorama continentale. Un assunto che peraltro è quello su cui si fondano anche le esternazioni del tecnico della formazione turca Okan Buruk, che ha testualmente dichiarato che un calciatore di quel calibro va pagato una cifra importante per strapparlo a chi lo ha sotto contratto.