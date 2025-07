Londra cantante Chris Brown in tribunale per l' accusa di aggressione

Il cantante superstar Chris Brown si trova di nuovo sotto i riflettori, questa volta a Londra, dove si è presentato in tribunale per affrontare accuse di aggressione legate a un episodio del 2023. La vicenda, che coinvolge un grave pestaggio con una bottiglia in un nightclub, mette in discussione la sua innocenza nonostante la dichiarazione di non colpevolezza pronunciata in giugno. Rimanete sintonizzati per gli sviluppi di questa intricata vicenda giudiziaria.

Chris Brown è tornato in tribunale a Londra venerdì per un'udienza preliminare in un caso di aggressione risalente al 2023. Il cantante, vincitore di un Grammy, si era dichiarato non colpevole a giugno di un'accusa relativa al grave pestaggio di un produttore musicale con una bottiglia in un nightclub della capitale britannica nel 2023. Secondo la ricostruzione della procura, Brown e un suo amico avrebbero aggredito il produttore Abe Diaw in un bar del nightclub Tape, nel quartiere chic di Mayfair, nel febbraio 2023. Il rapper avrebbe aggredito Diaw senza motivo, colpendolo più volte con una bottiglia e poi prendendolo a pugni e calci.

