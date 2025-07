L' omicidio di Milazzo Salvatore Italiano potrebbe essere stato ucciso poche ore prima del ritrovamento

Le indagini sull'omicidio di Salvatore Italiano a Milazzo si intensificano, con le autorità che ipotizzano un omicidio avvenuto poche ore prima del ritrovamento. Giuseppe Italiano, sospettato e coinvolto, potrebbe essere stato ucciso appena due ore prima di essere trovato in condizioni inquietanti. Sono ore frenetiche negli uffici della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre si cerca di fare piena luce su questo enigma inquietante e di assicurare giustizia.

Giuseppe Italiano potrebbe essere stato ucciso appena due ore prima del ritrovamento. Questa la valutazione della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto che sta indagando sull'omicidio dell'84enne di Milazzo, chiuso dentro un sacco di plastica e abbandonato in strada. Sono ore frenetiche negli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Milazzo, anziano trovato morto in un sacco: si indaga per omicidio - Un episodio inquietante scuote la tranquillità di Milazzo: il ritrovamento di un anziano senza vita in un sacco di plastica nero ha sconvolto la comunità.

Milazzo: il corpo ritrovato è di Salvatore Italiano, 84 anni. Si indaga per omicidio Si è trattato di un’esecuzione. Dai primi accertamenti l’anziano è stato ucciso con tre colpi alla testa @TgrRai Vai su X

Aggiornamento Il cadavere ritrovato a Milazzo era chiuso dentro un sacco. Si sospetta omicidio https://cityne.ws/Sd4fi Vai su Facebook

Milazzo: L’omicidio di Salvatore Italiano, indagini a pieno ritmo - Inquirenti al lavoro per delineare i contorni dell'omicidio di Salvatore Italiano, l'84enne milazzese rinvenuto cadavere in Via Capuana, una stradina ... Come scrive 98zero.com

Omicidio Italiano a Milazzo, si indaga sulla vita privata del pensionato - Un omicidio dai contorni ancora tutti da decifrare quello di Salvatore Italiano l'84enne di Milazzo il cui cadavere è stato scoperto ieri pomeriggio sulla ... Si legge su rtp.gazzettadelsud.it