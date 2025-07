Locali chiusi a Lucera | ritrovo di pregiudicati e spacciatori scatta la serrata imposta dalla Polizia

A Lucera, due locali sono stati temporaneamente chiusi dalla Polizia per tutelare la sicurezza pubblica. L'intervento nasce dall’osservazione di presenze sospette di pregiudicati e dal crescente rischio di spaccio di droga, dimostrando un impegno deciso contro l’illegalità . Un’importante vittoria nella lotta al degrado urbano e alla criminalità , a beneficio di tutta la comunità .

Due locali chiusi a Lucera: la Polizia interviene per la presenza di pregiudicati e per prevenire lo spaccio di droga.

