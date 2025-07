Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 84,7 punti base

Lo spread tra BTP e Bund tedeschi si riduce a 847 punti base, segnando una nota positiva per i mercati europei. La contrazione del differenziale a 84,7 punti base rispetto all'apertura testimonia una possibile diminuzione della percezione di rischio sull’Italia. Con un rendimento del 3,56%, il quadro sembra orientarsi verso una stabilità crescente. Ma cosa significa tutto ciò per gli investitori?

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in contrazione: il differenziale ha concluso la seduta a 84,7 punti base contro gli 86 'basis point' dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,56%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 84,7 punti base

In questa notizia si parla di: spread - bund - punti - base

Lo spread tra Btp e Bund chiude piatto a 100 punti base - Lo spread tra Btp e Bund chiude invariato a 100 punti base, mantenendo la stabilità rispetto all'avvio della seduta.

Lo spread Btp-Bund apre stabile a 86 punti base. I rendimenti dei bond italiani in lieve flessione al 3,54% #ANSA Vai su X

Rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona oggi in forte rialzo. Il costo di finanziamento del Bund decennale che sale al 2,6%, mentre lo spread Btp/Bund resta intorno ai 90 punti base. Il... Vai su Facebook

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 84,7 punti base; Lo spread Btp-Bund apre stabile a 86 punti base; Lo spread tra Btp e Bund tocca gli 87 punti base, è il livello più basso degli ultimi 15 anni.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 84,7 punti base - Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in contrazione: il differenziale ha concluso la seduta a 84,7 punti base contro gli 86 'basis point' dell'avvio. Come scrive ansa.it

Spread Btp-Bund scende fino a 84 punti, le Borse restano deboli - Spread tra Btp e Bund sempre vicino ai minimi dal 2010: verso il finale della seduta il differenziale è sceso fino a toccare gli 84 punti base, livello già raggiunto ieri, dopo una partenza su quota 8 ... Riporta ansa.it