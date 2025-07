Lo spettacolo della Luna del Cervo all' Arco della Pace

L’incantevole scena della luna del cervo all’Arco della Pace di Milano cattura l’essenza di un momento magico sotto il cielo cittadino. Luca Bisceglia, appassionato fotografo, ci regala ancora una volta un’immagine straordinaria, dove la luce lunare si fonde con l’architettura milanese creando un quadro di rara bellezza. Un’istantanea che invita a sognare e a riflettere sulla poesia nascosta nelle nostre strade. Questo scatto è un omaggio alla magia della notte e alla nostra città.

Luca Bisceglia non è nuovo a queste splendide fotografie nella nostra metropoli. In particolare (ma non solo) quando la Luna piena si offre nel suo pieno splendore sopra i cieli di Milano. E allora ecco questo nuova immagine scattata all'Arco della Pace per una spettacolare e luminosissima Luna. 🔗 Leggi su Milanotoday.it