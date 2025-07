Lo buttano a terra in centro e gli strappano il Patek Philippe da 150mila euro

Un colpo audace nel cuore di Milano: due ladri, attratti dal prestigioso Patek Philippe da 150mila euro, hanno pianificato un blitz studiato nei minimi dettagli. Osservando il loro bersaglio al polso, lo hanno seguito fino in via Turati, aspettando il momento più opportuno per agire. Ma la brillante operazione si è conclusa con l'arresto dei malviventi, dimostrando ancora una volta che la città non tollera furti di classe.

Hanno visto che al polso aveva un orologio da 150mila euro e lo hanno seguito per il centro di Milano aspettando il momento giusto per entrare in azione. Il blitz è scattato in via Turati. In pieno pomeriggio e sotto gli occhi della compagna, ma per loro sono scattate le manette.Due uomini di 20. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

