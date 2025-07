LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Benvenuti alla diretta live della tappa odierna del Tour de France 2025! La prima settimana entra nel vivo con un emozionante percorso di 197 km da Saint Malo a Mur de Bretagne, dove i corridori si sfideranno in un mix di resistenze e strategie. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale, commenti e tutte le emozioni di questa entusiasmante giornata di corsa. Prepariamoci a vivere insieme un’altra grande tappa!

12.19 7,4 chilometri neutralizzati. 12.17 Problema meccanico per Danny van Poppel (Red Bull – BORA – hansgrohe). 12.16 Corridori che stanno percorrendo il tratto di trasferimento. 12.13 Prosegue la prima settimana della centododicesima edizione della Grande Boucle: quest'oggi i corridori si daranno battaglia per 197 km che li porteranno da Saint Malo a Mur de Bretagne (Guerlédan). 12.10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Tour de France 2025.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

