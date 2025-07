LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tutto ancora aperto decisivo il Mur de Bretagne!

La battaglia sul Mur de Bretagne infiamma il Tour de France 2025: ogni secondo conta in questa tappa decisiva. Con circa 10 km all’arrivo, la tensione è alle stelle tra i corridori, e l’azione si fa sempre più intensa. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti live e scoprite insieme a noi chi conquisterà questa sfida epica! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETA LIVE.

16.21 In gruppo ci sono una quarantina di corridori. 16.20 10 chilometri all'arrivo! 16.18 Il gruppo è transitato sulla Cote de Saint Mayeux. 16.17 Ripreso Ewen Costiou (Arkea – B&B Hotels) 16.16 Soler si mette in testa davanti a Wellens. Alle spalle della maglia a pois ci sono tre Visma, poi due Arkea ed infine Adam Yaets con Pogacar. 16.15 Il gruppo, sempre guidato dalla maglia a pois di Wellens, riprende Van Aert e gli altri due attaccanti. 16.15 Attacco di Wout Van Aert che prende qualche metro di vantaggio. 16.14 Van der Poel è rientrato nel gruppo dove si è messo a tirare Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG)

