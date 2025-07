LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar vince in volata sul Mur de Bretagne

16.37 Non solo gioie per la UAE Team Emirates – XRG. A pochi chilometri dal traguardo Joao Almeida è stato coinvolto in una caduta. Sarà importante valutare le condizioni del portoghese, pedina fondamentale per Tadej Pogacar. 16.35 Questa la top 10 della settima tappa del Tour de France 2025: 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG 4:05:39 2 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 0:00 3 ONLEY Oscar Team Picnic PostNL 0:02 4 GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:02 5 JORGENSON Matteo Team Visma Lease a Bike 0:02 6 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 0:02 7 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 0:02 8 NARVÁEZ Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 0:07 9 LAURANCE Axel INEOS Grenadiers 0:15 10 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 0:21

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

