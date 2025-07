LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | non va via la fuga

Segui in tempo reale la tappa odierna del Tour de France 2025: le fughe non si placano, e la suspense cresce a ogni chilometro. Con medie record e tentativi continui di attacco, questa frazione promette emozioni intense fino all'ultimo sprint. Restate sintonizzati e cliccate qui per gli aggiornamenti live, perché ogni secondo può essere quello decisivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETA LIVE 13.17 150 all’arrivo. 13.14 Media oraria altissima. Siamo sui 54 kmh. 13.10 Prova ad attaccare Valentin Madouas (Groupama – FDJ). 13.07 160 chilometri al traguardo. 13.04 Continuano gli attacchi. Il gruppo prosegue ad un ritmo folle. 13.01 Gruppo ancora compatto, altissime velocità. 12.57 Come previsto grandissima battaglia per cercare la fuga giusta. 12.54 Attaccano in tanti: si muovono anche Alaphilippe, Powless e Mohoric. 12.52 Gruppo praticamente compatto. 12.50 Arrivano altri otto uomini davanti, c’è anche Campenaerts. 12.48 Attacca anche Tim Wellens in Maglia a Pois. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: non va via la fuga

Parte dalla Campania il tour italiano di Zainab Entezar, la regista di Kabul in fuga dai Talebani - Prende il via dalla Campania, a maggio, il tour italiano di Zainab Entezar, giovane regista e scrittrice afghana rifugiata in Europa.

VIRE NORMANDIE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Ben Healy vince la sesta tappa del Tour de France 2025, la Bayeux - Vire Normandie di 201,5 km. Il corridore irlandese della EF Education Easy Post, protagonista della fuga di giornata, compie uno spettacolare Vai su Facebook

