LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la frazione attacca la Visma

Segui in tempo reale la tappa odierna del Tour de France 2025, con emozioni e sorprese che si succedono ogni minuto. Gli attacchi di Van Aert e Schmid infiammano la corsa, mentre nuovi tentativi come quello di Wellens aggiungono suspense. Rimani aggiornato sui momenti più intensi di questa frazione e scopri chi riuscirà a imporsi sul traguardo. CLICCA QUI PER NON PERDERTI nulla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETA LIVE 12.48 Attacca anche Tim Wellens in Maglia a Pois. 12.46 180 chilometri al traguardo. 12.43 15” di margine per i due al comando. 12.40 Ripartono gli scatti nel plotone. 12.38 Prosegue il tentativo di van Aert e Schmid, ma il gruppo è vicinissimo. 12.34 Tanti corridori fanno fatica in coda al gruppo. 12.32 van Aert scatenato al comando, con lui il campione svizzero Schmid. 12.30 Si rompe subito il gruppo visto il vento laterale ed una decina di uomini vanno all’attacco. 12.28 Subito Visma Lease a Bike all’attacco: Campenaerts e van Aert! 12.25 Scatta ufficialmente la settima tappa del Tour de France 2025! 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la frazione, attacca la Visma

In questa notizia si parla di: attacca - tour - france - tappa

Albano e Romina Power, lo scontro continua: lui è furioso e attacca la ex, salta il tour? - La rivalità tra Albano Carrisi e Romina Power sembra non conoscere fine: dopo anni di collaborazione e riavvicinamenti, il ritorno in scena rischia di essere funestato da nuove tensioni.

VIRE NORMANDIE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Ben Healy vince la sesta tappa del Tour de France 2025, la Bayeux - Vire Normandie di 201,5 km. Il corridore irlandese della EF Education Easy Post, protagonista della fuga di giornata, compie uno spettacolare Vai su Facebook

LA CLASSICA AZIONE DI BEN HEALY!! Attacco ai -40 km dall’arrivo, seminati tutti i compagni di fuga, e vittoria in solitaria per l’irlandese. Classifica 6ª tappa Tour de France º Ben Healy 4h24’:10” º Quinn Simmons +2’:44” º Michael Storer +2’ Vai su X

Tour de France 2025, numero di 40km di Ben Healy! Mathieu van der Poel torna in Maglia Gialla, la Visma attacca ma Pogacar rintuzza facilmente; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar raggiunge quota 100! Van der Poel e Vingegaard sconfitti in volata; Brutale prova di forza di Tadej Pogacar al Tour de France: attacca in salita, poi batte Van der Poel allo sprint e brinda alle 100 vittorie.

Tappa 7 oggi, Tour de France 2025: Saint-Malo/Mûr-de-Bretagne Guerlédan, percorso e altimetria - 450 metri di dislivello e tre Gpm uno di quarta e due di terza categoria, il Mur de Bretagne ... Segnala today.it

Tour de France, l'arrivo in solitaria di Ben Healy che vince la sesta tappa. Il video - Il ciclista irlandese della EF Education Easy Post, protagonista della fuga di giornata, compie uno spettacolare attacco a meno di 40 km dalla fine lasciandosi alle spalle il resto della compagnia ... msn.com scrive