LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | cinque in fuga si ritira Cattaneo

Benvenuti alla nostra diretta live del Tour de France 2025, con aggiornamenti in tempo reale sulla tappa odierna. La corsa si accende con cinque corridori in fuga, mentre le sorprese continuano a scuotere il peloton. Purtroppo, Cattaneo si è dovuto ritirare a causa della caduta, lasciando un vuoto importante per la squadra e i tifosi. Rimanete con noi per non perdere neanche un momento di questa emozionante giornata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETA LIVE 14.00: Purtroppo Cattaneo non ha recuperato dopo la caduta dei giorni scorsi e ha così dovuto dire addio al Tour. Sicuramente Remco Evenepoel perde un gregario importante nelle tappe di montagna. 13.57: Si è ritirato Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step). 13.55: Nelle prime posizioni del gruppo ci sono proprio Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel. 13.52: Geraint Thomas oggi si è messo in mostra entrando in questa fuga. Ricordiamo che è l’ultimo Tour della carriera per il campione gallese. 13.49: Un rallentamento del gruppo ha portato i cinque fuggitivi ad avere un minuto e mezzo di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cinque in fuga, si ritira Cattaneo

