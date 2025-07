LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | cinque in fuga Milan vince la volata del gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETA LIVE 15.30 Mancano 50 chilometri all’arrivo! 15.27 All’arrivo saranno in palio 50, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 per la maglia verde. In caso di piazzamento nelle prime cinque posizioni Pogacar potrebbe riprendersi la maglia verde. 15.24 Questa la classifica della maglia verde aggiornata con i risultati del traguardo volante: 1 MILAN Jonathan 122 2 GIRMAY Biniam 111 3 VAN DER POEL Mathieu 108 4 POGA?AR Tadej 106 5 TURGIS Anthony 78 6 MERLIER Tim 72 7 VINGEGAARD Jonas 50 8 WÆRENSKJOLD Søren 46 9 PENHOËT Paul 43 10 SIMMONS Quinn 43 15.22 Questi i risultati allo sprint intermedio di Plédran: 1 GARCÍA CORTINA Iván 20 2 HALLER Marco 17 3 BAUDIN Alex 15 4 THOMAS Geraint 13 5 COSTIOU Ewen 11 6 MILAN Jonathan 10 7 GIRMAY Biniam 9 8 TURGIS Anthony 8 9 SIMMONS Quinn 7 10 REX Laurenz 6 11 SIVAKOV Pavel 5 12 GROVES Kaden 4 13 SOLER Marc 3 14 BARRÉ Louis 2 15 SKJELMOSE Mattias 1 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cinque in fuga, Milan vince la volata del gruppo

