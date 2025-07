LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | cinque in fuga gruppo a 1? 30?

Benvenuti alla diretta del Tour de France 2025, un emozionante viaggio tra salite e discese, dove i protagonisti di oggi si sfidano sul velluto delle strade francesi. I fuggitivi avanzano con determinazione, mentre il gruppo si avvicina allo sprint intermedio di Plédran. Rimanete con noi per seguire ogni momento di questa tappa mozzafiato, perché ogni secondo può cambiare le sorti della corsa. La battaglia è appena iniziata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETA LIVE 15.04 I corridori si avvicinano allo sprint intermedio di PlĂ©dran. I cinque fuggitivi dovrebbero riuscire ad arrivare fino al traguardo volante e sottrarre punti preziosi al gruppo. 15.01 Mancano 70 chilometri all’arrivo di questa tappa 14.58: Il vantaggio dei cinque fuggitivi sale ad un minuto e quarantadue secondi. 14.54: E l’Italia? Purtroppo ci si aspetta un’altra giornata triste per i colori azzurri. Nessun nostro portacolori sembra poter lottare con i migliori del Tour. Al massimo qualcuno potrebbe lottare per un piazzamento in Top-10. 14.50: Sognano i tifosi francesi soprattutto con un Kevin Vauquelin in grandissima forma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cinque in fuga, gruppo a 1? 30?

In questa notizia si parla di: cinque - tappa - gruppo - tour

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in cinque al comando - Segui in diretta la tappa di oggi del Giro d’Italia 2025, con cinque corridori al comando e un vantaggio di 1’35” sul gruppo.

Piccolo gruppo, grandi emozioni! Il tour Toscana e Cinque Terre si è concluso da qualche giorno, ma l’energia e l’entusiasmo di questo fantastico gruppo ci fanno ancora sorridere! Abbiamo esplorato le meraviglie della Toscana, tra colline dorate e citt Vai su Facebook

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cinque in fuga, si ritira Cattaneo; 100^ vittoria per Pogacar, VDP resta in giallo; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sigillo in solitaria per Healy a Vire. Van der Poel torna maglia gialla.

Tour de France, la 7^ tappa in diretta live - Il corridore britannico ha vinto la Grande Boucle nel 2018 con il Team Sky: due successi di tappa e maglia gialla ... Riporta sport.sky.it

Tour de France 2025: percorso, orari e dove vedere l’ottava tappa del 12 luglio - Andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere in tv e in streaming la tappa. Scrive tag24.it