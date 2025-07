LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | cinque fuggitivi con un minuto sul gruppo

Seguici in tempo reale per non perdere nemmeno un secondo della spettacolare tappa odierna del Tour de France 2025. I cinque fuggitivi al comando stanno dando battaglia, con un vantaggio di un minuto sul gruppo principale. Chi riuscirĂ a mantenere la testa e chi invece rientrerĂ tra le sorprese di questa emozionante corsa? Clicca qui per aggiornamenti continui e vivi ogni momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETA LIVE 13.39: Ci sono una serie di continui scatti in testa al gruppo per portare via un ulteriore gruppetto in fuga. Molto attivo il francese Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team). 13.35. I cinque fuggitivi hanno preso un minuto di vantaggio sul gruppo. 13.32: Provano ad uscire dal gruppo Alex Baudin (EF Education – EasyPost), Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers), Marco Haller (Tudor), Ewen Costiou (Arkea B&B Hotels), Ivan Garcia Cortina (Movistar). 13.27 Precisamente 53.647 kmh. 13.25 Media della prima ora superiore ai 50 kmh. 13.21 Problema meccanico per Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) che oggi festeggia 22 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cinque fuggitivi con un minuto sul gruppo

