LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 4 in fuga la UAE guida il gruppo

Benvenuti alla diretta live della tappa di oggi del Tour de France 2025! Mentre i ciclisti affrontano un percorso emozionante con 4 in fuga e la UAE che guida il gruppo, gli appassionati non si perdono un colpo sugli sviluppi. Restate aggiornati per scoprire le strategie, le azioni piĂą spettacolari e le sfide dei protagonisti. Seguiteci per vivere ogni momento di questa emozionante giornata di corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETA LIVE 15.50 Remco Evenepoel rientra in gruppo. 15.48 Evenepoel, guidato dalla propria squadra, ha un ritardo di 25? dal gruppo 15.45 Evenepoel si ferma per un pit stop. Il belga ora è nella scia delle ammiraglie e sta provando a rientrare. Il campione olimpico dovrĂ spendere diverse energie vista la grande andatura impressa da Politt. 15.43 Perdono qualche metro Milan, Girmay e De Lie 15.42 Rimangono solamente quattro corridori in fuga: Alex Baudin (EF Education – EasyPost), Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers), Ewen Costiou (Arkea B&B Hotels) ed Ivan Garcia Cortina (Movistar). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 4 in fuga, la UAE guida il gruppo

In questa notizia si parla di: gruppo - tour - france - tappa

Negramaro tour 2025, il gruppo riparte da Bologna: “Per noi è un luogo di creatività ” - Il Negramaro Tour 2025 riparte da Bologna, una città che per il gruppo rappresenta un simbolo di creatività .

Mathieu van der Poel vince la seconda tappa del Tour de France a Boulogne-sur-Mer, conquistando anche la maglia gialla dopo uno sprint deciso con i big nel gruppo di testa Vai su Facebook

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cinque in fuga, si ritira Cattaneo; LIVE Tour de France, -100 a Mur de Bretagne Guerlédan: cinque in fuga, gruppo a 1'35; 100^ vittoria per Pogacar, VDP resta in giallo.

Tour de France 2025 · Tappa 9 Chinon – Châteauroux: Percorso, descrizione, orari, altimetrie del 13 luglio · Ciclismo su strada - Scopri dove e quando si svolgerà la nona tappa del Tour de France 2025, prevista per domenica 13 luglio nella regione Centro- Secondo olympics.com

Tour de France, la settima tappa Saint Malo-Mûr de Bretagne: il percorso e dove vederla in tv - Gli ultimi 70 km saranno invece ben più movimentati, a partire dal traguardo volante di Plédran, al km 139. Segnala msn.com