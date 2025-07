LIVE Sinner-Djokovic Wimbledon 2025 in DIRETTA | tra poco la seconda semifinale

Benvenuti alla nostra diretta live di Wimbledon 2025, dove tra poco scopriremo se Jannik Sinner riuscirà a sfidare il campione Novak Djokovic nella tanto attesa semifinale. Prepariamoci a vivere ogni momento di questa sfida imperdibile, ricca di emozioni e colpi incredibili che ci terranno con il fiato sospeso fino all’ultima palla. Restate con noi, perché l’appuntamento è appena iniziato e nulla può sfuggirvi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28 Buonasera amici di OA Sport. Carlos Alcaraz ha appena battuto in quattro set l'americano Tylor Fritz. Tra circa 25-30 minuti inizierà la seconda semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il programma del match Sinner-Djokovic Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell'incontro tra l'azzurro Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic, valido per la semifinale di Wimbledon 2025 di tennis: l'azzurro vuole centrare la prima finale sull' erba outdoor del torneo londinese. Il match sarà il secondo in programma sul Centre Court a partire dalle ore 14.

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner

