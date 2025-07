LIVE Sinner-Djokovic | Jannik per la prima finale a Wimbledon Nole per l' undicesima

L’attesa è alle stelle al Wimbledon, con Djokovic pronto a conquistare la sua 11ª finale e Jannik Per la prima volta in corsa per l’ultimo atto. Dopo il duello tra Alcaraz e Fritz, che inizia alle 14:30 sul centrale, i riflettori si accendono sui due talenti italiani e sul campione serbo, determinati a scrivere una nuova pagina di storia dello sport. La sfida sta per cominciare: chi si aggiudicherà il prestigioso trofeo?

Secondo match sul centrale dopo la sfida tra Alcaraz e Fritz che inizia alle 14.30. Jannik insegue la prima qualificazione alla finale, Nole il successo n. 103 ai Championship.

Dominio di Jannik Sinner: spazza via Ruud 6-0, 6-1 e conquista la sua prima semifinale agli Internazionali - Jannik Sinner ha dimostrato la sua straordinaria forma, superando Casper Ruud con un netto 6-0, 6-1 e conquistando così la sua prima semifinale agli Internazionali d’Italia.

