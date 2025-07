LIVE Sinner-Djokovic 6-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | rapido primo set per l’italiano

Segui in tempo reale la battaglia tra Sinner e Djokovic a Wimbledon 2025, un match ricco di emozioni e colpi spettacolari. Dopo un primo set rapido e intenso, l'azzurro si impone con determinazione, mostrando tutta la sua grinta. Resta aggiornato cliccando qui: il duello continua a riservare sorprese e spettacolo. Non perdere neanche un punto di questa sfida storica!

40-0 Ace al centro di Sinner. 30-0 Seconda vincente al corpo. 15-0 Sinner inizia in battuta il secondo set e va a segno con il diritto lungolinea dopo aver toccato il nastro. 6-3 Risposta profonda di Sinner, lungo il rovescio del serbo. L'azzurro si aggiudica il primo set in 33 minuti. Seconda. 40-A Largo il diritto di Djokovic in uscita dal servizio. Sta provando ad accorciare gli scambi. 40-40 In rete il diritto di Djokovic in uscita dal servizio. A-40 Altro ace esterno del n.6. 40-40 Sinner manda Djokovic fuori dal campo con la risposta e poi va a segno con il diritto incrociato.