LIVE Sinner-Djokovic 6-3 6-3 5-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il serbo annulla 2 match-point

L'emozione è alle stelle a Wimbledon 2025, dove Sinner e Djokovic ci regalano un match epico. Il serbo, nonostante due match point annullati, si mantiene concentrato e decide di chiamare il fisioterapista. La tensione si taglia con il coltello: il punteggio è 5-4, con Sinner che si prepara all'ultimo sforzo. Chi vincerà questa battaglia di nervi? Resta con noi per vivere ogni istante in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DJOKOVIC HA CHIESTO IL FISIOTERAPISTA: IL PUNTEGGIO AL MOMENTO DELL’INTERRUZIONE 40-0 Battuta esterna vincente del n.1. 30-0 Sinner vince lo scambio sulla diagonale di rovescio. 15-0 Lungo il rovescio dal centro di Djokovic. 5-4 Ennesimo serve&volley, lunga la risposta di diritto di Sinner. Deve concentrarsi ora sul suo turno di battuta, senza pensare ai due match-point dove è stato bravo il suo avversario. A-40 Serve&volley di Djokovic, che va a segno con una spaziale volée di rovescio. 40-40 Ace al centro. Ultimamente Sinner non ha proprio un buon rapporto con i match-point. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-3, 6-3, 5-4, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il serbo annulla 2 match-point

