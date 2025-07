LIVE Sinner-Djokovic 6-3 6-3 2-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro recupera il break!

Segui in diretta il duello emozionante tra Sinner e Djokovic a Wimbledon 2025, dove ogni punto conta e l'azzurro lotta con grinta per recuperare lo svantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DJOKOVIC HA CHIESTO IL FISIOTERAPISTA: IL PUNTEGGIO AL MOMENTO DELL’INTERRUZIONE 0-15 Attenzione che ora Djokovic sta rispondendo da par suo. Il serbo poi va a segno con un diritto inside-out. 2-3 BREAK RECUPERATO! Djokovic tira la seconda a 210 kmh, ma Sinner risponde e la palla corta del serbo finisce in rete. Seconda. 15-40 Senza fare nulla di eclatante, Sinner fa correre Djokovic e il serbo mette in rete il diritto. 15-30 Incredibile errore di Djokovic, che colpisce male una comoda volée alta di diritto. 15-15 Serve&volley di Djokovic, che gioca una buona volée. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-3, 6-3, 2-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro recupera il break!

