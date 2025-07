LIVE Sinner-Djokovic 6-3 6-3 1-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il n1 annulla una palla del doppio break

Il grande spettacolo di Wimbledon 2025 si infiamma mentre Djokovic, il numero uno, cerca di mantenere la calma contro un Sinner agguerrito. Tra momenti di tensione e scivoloni clamorosi, il match si fa incandescente: ogni punto conta in questa battaglia epica. RiuscirĂ Djokovic a ribaltare la situazione o sarĂ Sinner a scrivere una nuova pagina nella storia del tennis? Clicca qui per aggiornare in tempo reale e non perdere neanche un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Incredibile errore di Djokovic, che colpisce male una comoda volée alta di diritto. 15-15 Serve&volley di Djokovic, che gioca una buona volée. Sinner ci arriva, ma scivola nell'impatto e mette lungo il diritto. 0-15 Risponde bene Sinner, Djokovic prova a forzare e mette in rete un diritto incrociato. 1-3 Battuta esterna vincente di Sinner, che evita il doppio break. A-40 Battuta vincente al centro, il serbo sfiora appena. 40-40 In rete il diritto di Sinner. La partita è cambiata completamente rispetto ai primi due set. Qualcosa si è inceppato in Sinner e subito il falco Djokovic si è avventato.

