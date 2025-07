LIVE Sinner-Djokovic 6-3 6-3 0-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il serbo piazza il break rinvigorito dopo l’interruzione

L’attesa per il match di Wimbledon 2025 tra Djokovic e Sinner si fa sempre più intensa, con il serbo che conquista il primo set in modo deciso. La partita si accende, i colpi di scena sono dietro l’angolo e ogni punto è un’emozione. Riuscirà Sinner a ribaltare le sorti del match? Restate con noi per seguire ogni attimo di questa sfida epica e scoprire come si conclude questa battaglia tennistica mozzafiato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Djokovic sta servendo il 69% di prime, ottenendo l’82%. Con la seconda non va oltre un modesto 18% (422). 0-3 Altro diritto in rete dell’italiano. 40-15 Battuta vincente al centro. La partita si è di colpo complicata per Sinner. 30-15 Scambio lungo, in rete il diritto del serbo. 30-0 Serve&volley di Djokovic, volée di diritto vincente. 15-0 Sinner in rottura prolungata. Altro diritto che scappa via. 0-2 Break di Djokovic. Passaggio a vuoto di Sinner, che affossa in rete il diritto in uscita dal servizio. 30-40 Aveva servito bene Sinner, ma stecca il diritto in avanzamento. 🔗 Leggi su Oasport.it