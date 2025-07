LIVE Sinner-Djokovic 6-3 5-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il serbo sta accorciando gli scambi

Il tennis tra passione e tensione esplode sul centrale di Wimbledon 2025, dove Djokovic e Sinner danno vita a un match spettacolare. Il serbo sta accelerando gli scambi, cercando di dominare con il suo servizio talentuoso e colpi precisi. RiuscirĂ Sinner a resistere e ribaltare le sorti del set? Clicca qui per seguire in diretta ogni punto di questa emozionante sfida!

40-40 Serve&volley di Djokovic. Passante violentissimo di Sinner, volĂ©e in tuffo del serbo e l'italiano a segno con il back di rovescio in campo aperto. A-40 Ace che salgono a 9. Ancora al centro. 40-40 Ace al centro ad annullare il set-point. GiĂ 8 ace per il serbo. 30-40 Pazzesco passante di diritto lungolinea vincente di Sinner. Djokovic impietrito. 30-30 Ace al centro con traiettoria arcuata. 15-30 Servizio vincente al centro del n.6. 0-30 Djokovic avanza a rete, ma Sinner è attento e chiude con la volĂ©e di diritto. 0-15 Risposta vincente in allungo di Sinner con il diritto lungolinea.