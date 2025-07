LIVE Sinner-Djokovic 4-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il serbo evita il doppio break da 30-30

Il match tra Sinner e Djokovic si infiamma nel set di Wimbledon 2025, con punti mozzafiato e colpi decisivi che tengono gli spettatori col fiato sospeso. La sfida tra il talento italiano e il campione serbo si fa sempre più avvincente, dimostrando perché questo torneo è uno dei più attesi dell’anno. Resta con noi per aggiornamenti live sulle emozioni di questa battaglia epica sul centrale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Sinner ribalta l’inerzia dello scambio, ma è lungo il rovescio lungolinea che sarebbe stato risolutivo. 40-30 Lunga la risposta di rovescio di Sinner su una seconda debole del n.6. 30-30 Palla corta di Djokovic, recupero di diritto di Sinner che si rivela ingestibile per il serbo. 30-15 Servizio al corpo e diritto incrociato vincente del n.6. 15-15 Sinner stecca la risposta di diritto. 0-15 Serve&volley di Djokovic, in rete la demi-volée di diritto. 4-2 Per ora Djokovic non regge lo scambio da fondo con Sinner. L’italiano sta picchiando duro di diritto e di rovescio, variando continuamente gli angoli. 🔗 Leggi su Oasport.it