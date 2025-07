LIVE Sinner-Djokovic 0-0 Wimbledon 2025 in DIRETTA | inizia la seconda semifinale!

L’attesa è finita: la seconda semifinale di Wimbledon 2025 tra Sinner e Djokovic è ufficialmente in corso, regalando emozioni e colpi mozzafiato. Segui con noi ogni scambio in diretta, mentre i due campioni si sfidano per conquistare un posto nella finale più ambita del torneo. Rimani aggiornato e immergiti nel cuore di questa sfida epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio e diritto di Sinner, largo il back in chop del serbo. 30-0 Sul nastro il back di rovescio del serbo, che prova ad addormentare il gioco. 15-0 Largo il rovescio lungolinea di Djokovic. Sinner inizia con una seconda. 1-0 Battuta vincente al centro di Djokovic. 40-0 Battuta esterna vincente del serbo. 30-0 Lungo il diritto centrale dell’italiano. 15-0 Lunga di poco la risposta di rovescio di Sinner. Djokovic in battuta. 17.56 Terminata la fase di riscaldamento. 17.56 Djokovic servirà per primo nel game d’apertura. 17.55 Nico Helwerth, tedesco, è il giudice di sedia di quest’oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 0-0, Wimbledon 2025 in DIRETTA: inizia la seconda semifinale!

In questa notizia si parla di: sinner - djokovic - diretta - inizia

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - un giovane talento dal futuro promettente, pronto a stupire il mondo del tennis. Nonostante la sconfitta nei quarti di finale, il suo cammino a Wimbledon ha già lasciato il segno, dimostrando che con determinazione e passione può raggiungere grandi traguardi.

Sinner domina il tie-break contro Shelton! Cobolli inizia la sfida Djokovic: segui la diretta Vai su Facebook

#Sinner-Djokovic, diretta Wimbledon: la semifinale di Jannik in tempo reale Vai su X

Sinner-Djokovic a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon: risultato e commento in diretta; Sinner-Djokovic si vedrà in tv in chiaro? L’orario e la guida della semifinale a Wimbledon.

Sinner-Djokovic oggi in semifinale a Wimbledon, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming - L’incontro andrà in onda in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), ma non è ... Da fanpage.it

Sinner-Djokovic oggi, diretta semifinale di Wimbledon. Orario e dove vederla in tv e streaming e i precedenti - L'azzurro, numero uno del ranking mondiale, se la vedrà con il serbo Djokovic che ai quarti di finale ha ... Scrive ilmessaggero.it