LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | tra poco il via della FP1 Bagnaia in cerca di risposte al Sachsenring

Preparatevi a vivere in diretta il Gran Premio di Germania 2025 di MotoGP, con l’azione che si infiamma al Sachsenring! Tra poco scopriremo le prime libere con Bagnaia alla ricerca di risposte e di una svolta. Rimanete aggiornati per non perdere neanche un secondo di questo emozionante weekend, dove ogni giro conta e ogni decisione può fare la differenza. Clicca qui per seguire tutto in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.39 “ Sarà un altro week end dove proveremo ad avvicinarci ancora. In questa stagione c’è stato uno stop, un momento in cui abbiamo fatto dei passi indietro a Le Mans e Silverstone, dove non ci sono stati progressi. Negli ultimi 3 GP, invece, abbiamo migliorato sempre e da Aragon in avanti siamo tornati a essere più vicini e a lottare per la prima posizione per diversi giri “, le dichiarazioni a Sky Sport di Francesco Bagnaia. 10.36 Non sono giornate semplici per Enea Bastianini. Il romagnolo ha un’infiammazione acuta dell’appendice: il pilota Ktm, che non si sente bene e ha febbre alta da inizio settimana, non ha potuto viaggiare direzione Germania e resterà ricoverato all’ospedale di Stato della Repubblica di San Marino fino a venerdì 11 luglio, quando i medici decideranno se operarlo o meno. 🔗 Leggi su Oasport.it