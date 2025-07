LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | scattano le pre-qualifiche Marquez davanti Bagnaia vuole risalire

Il Gran Premio di Germania 2025 si accende con le emozioni delle pre-qualifiche, dove i grandi nomi della MotoGP si sfidano in un crescendo di adrenalina. Marquez si piazza davanti, ma Bagnaia cerca di risalire la classifica, pronto a sorprendere. Resta aggiornato in tempo reale e non perdere nemmeno un istante di questa battaglia mozzafiato! Clicca qui per seguire la diretta live e vivere ogni emozione del weekend.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.06 Vinales si mette in quarta posizione a 652 millesimi da Bagnaia, nono Bezzecchi a 1.075 15.05 Si parte con Acosta in 1:21.362 ma Bagnaia svetta in 1:20.868 con 61 millesimi su Mir. 15.04 Vediamo chi farà segnare il primo tempo della sessione. 15.03 Tutti in pista ora! Si inizia con le pre-qualifiche! 15.02 Ora inizia a riempirsi la pista. In azione anche i Marquez, Vinales, Marini, Bagnaia e Di Giannantonio 15.01 I piloti se la prendono un po’ più comoda del solito. Entrano Zarco, Binder, Bezzecchi e Acosta per ora 15.00 SEMAFORO VERDE!!! SCATTANO LE PRE-QUALIFICHE DEL GP DI GERMANIA DELLA MOTOGP!!!!!! 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: scattano le pre-qualifiche, Marquez davanti, Bagnaia vuole risalire

In questa notizia si parla di: bagnaia - diretta - qualifiche - motogp

LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Bagnaia è all’ultima chiamata a Silverstone - Benvenuti alla diretta live del GP di Gran Bretagna 2025 a Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP.

LIVE #MotoGP, #DutchGP 2025 in DIRETTA: tutto pronto per le pre-qualifiche, #Bagnaia vuole avvicinarsi a #Marquez - Vai su X

Dopo aver celebrato la vittoria di Lando Norris in Austria, il Circus riparte dal mitico tracciato di Silverstone. Tutto l'evento in diretta su Sky Sport F1. In differita su TV8 le qualifiche e la gara Vai su Facebook

LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Marc Marquez domina la FP1, 9° Bagnaia a debita distanza. Dalle 15.00 le pre-qualifiche; DIRETTA MOTOGP, GP Germania 2025, Live PROVE - CRONACA; MotoGP, GP Olanda: qualifiche e pole in diretta live.

MotoGP, GP Germania: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in diretta TV e streaming - Oggi con le prove libere si apre il GP della Germania della MotoGP 2025 di scena al Sachsenring: ecco gli orari e dove vedere in diretta TV su Sky e TV8 ... Segnala fanpage.it

MotoGP, LIVE Prequalifiche Sachsenring: cronaca diretta minuto per minuto - MotoGP: Marc Marquez ha iniziato dominando il weekend in Germania, ma i rivali sono molto vicini e la Ducati non sembra affatto imbattibile. Si legge su gpone.com