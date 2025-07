LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | partono i time attack finali Bagnaia vuole centrare una top10 comoda

Il Gran Premio di Germania 2025 si accende con i momenti più emozionanti dei finali di time attack! I piloti sono pronti a sfidarsi per conquistare una posizione di rilievo, con Bagnaia che punta a una Top10 comoda. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti in diretta e vivi ogni istante di questa sfida mozzafiato! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 Vinales ancora in azione sale in ottava posizione a 584 millesimi, ora è Mir decimo a 685 con 4 millesimi su Fernandez! 15.51 Di nuovo tutti concentrati sul time attack! Marc Marquez chiude in 1:19.461 e lima 25 millesimi, Di Giannantonio secondo a 128! Bagnaia non migliora e rimane settimo a 563 15.50 Marc Marquez con hard e soft vola nel T3 con 159 millesimi di record e chiude in 1:19.486 e sbriciola il record! 119 millesimi sul Diggia e 226 su Miller. Sesto Bezzecchi a 532 davanti a Bagnaia a 538 15.48 Di nuovo Acosta! Record di 116 millesimi al T2, diventano 103 al T3, quindi chiude in 1:19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: partono i time attack finali, Bagnaia vuole centrare una top10 comoda

