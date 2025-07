LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | Marc Marquez subito davanti nella FP1 4° Bagnaia a debita distanza

Il GP di Germania 2025 si anima con emozioni intense e continui colpi di scena! Marc Marquez domina la prima sessione di prove libere, mostrando una performance impeccabile e un passo gara da infarto. Bagnaia si mantiene a distanza, ma l’attenzione è tutta su come i piloti affronteranno questa sfida cruciale. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: l’azione è appena cominciata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.17 Marc Marquez super performante anche sul passo gara, girando in maniere costante e molto veloce sul passo dell’1:20 alto. 11.16 Di Giannantonio migliora e si porta 0.610 in seconda posizione. 11.15 Prova a migliorare Alex Marquez e si porta in nona piazza a 0.904, girando con una media nuova all’anteriore. 11.13 Marc Marquez porta a termine un altro giro da 1:20 alto, facendo una discreta differenza rispetto agli altri con gomme medie usate. Bagnaia è quarto a 0.700, immediatamente alle spalle di Di Giannantonio (+0.644). 11.12 1:21.255 per Bagnaia, mentre Marc Marquez abbatte il muro dell’1:21 (1:20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Marc Marquez subito davanti nella FP1, 4° Bagnaia a debita distanza

