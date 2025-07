LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | Marc Marquez subito davanti nella FP1 3° Bagnaia a debita distanza

Il Motogp GP Germania 2025 si accende con emozioni travolgenti, e Marc Marquez domina subito la scena nelle prime sessioni di prove libere. La battaglia tra i campioni è già infuocata: chi salirà sul podio domani? Clicca qui per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta e vivere l’adrenalina del weekend!

10.56 Marc Marquez batte ancora come un fabbro si porta a 1:20.372 a precedere di 0.644 Quartararo e di 0.700 Bagnaia che si porta in terza posizione. 10.55 Marc Marquez abbassa ancora il limite, portandolo a 1:20.689, a precedere di 0.327 Quartararo e di 0.451 Di Giannantonio. Settimo è Bagnaia a 0.717, mentre Di Giannantonio è terzo a 0.451. 10.54 Bene Di Giannantonio che si porta a 0.391 sulla Ducati VR46. 10.53 Subito velocissimo Marc Marquez, Binder si è avvicina, ma è secondo a 0.470 dall'iberico. Bagnai migliora il suo crono ed è sesto a 0.728 da Marc.