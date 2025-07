LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | Marc Marquez sempre in vetta con Di Giannantonio e Bagnaia all’inseguimento

Il Gran Premio di Germania 2025 di MotoGP è in pieno svolgimento, con Marc Marquez ancora in vetta e gli inseguitori come Di Giannantonio e Bagnaia pronti a risalire la classifica. La battaglia si infiamma: ogni giro potrebbe fare la differenza. Restate con noi per aggiornamenti continui, scoprite chi dominerà questa emozionante gara e chi saprà sorprendere sul circuito di Sachsenring! Clicca qui per vivere ogni istante in diretta.

15.30 Siamo a metà sessione. Marc Marquez torna ai box dopo un buon run sul passo gara. Bezzecchi torna in sella ed è sesto a 663 millesimi. 15.28 Acosta chiude un altro giro con un buon 1:20.324. Bagnaia, Di Giannantonio, Mir, Morbidelli e Marini tornano ai box. 15.27 Acosta con soft al posteriore si mette al terzo posto a 305 millesimi da Marc Marquez. 15.26 Quartararo sale al settimo posto a 683 millesimi dalla vetta. Acosta si rilancia ed è record nel T1 per 14 millesimi. 15.25 Marc Marquez prosegue con un ottimo ritmo in 1:20.359, Di Giannantonio ancora in 1:21.

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

Pecco Bagnaia sta attraversando una stagione molto complicata, nella quale non riesce ad esprimersi al massimo delle sue capacità. Una GP25 che non si adatta al suo stile di guida, mentre il suo compagno, Marc Marquez, va forte dappertutto. https://poleg Vai su Facebook

Marc vince anche il Gran Premio e vola in classifica, suo fratello cade e si frattura la mano. Bezzecchi porta l'Aprilia in 2a posizione davanti ad un Bagnaia combattivo. 4° Acosta, poi Vinales, Di Giannantonio… https://gpone.com/it/2025/06/29/motogp/marc-mar Vai su X

