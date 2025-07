LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | Marc Marquez domina la FP1 9° Bagnaia a debita distanza Dalle 15.00 le pre-qualifiche

Il Mondiale di MotoGP 2025 sbarca sul circuito del Sachsenring, e le prime libere confermano il grande equilibrio tra i piloti di punta. Marc Marquez domina la FP1 con un tempo impressionante, mentre Bagnaia si mantiene distante ma pronto a reagire nelle prossime sessioni. Resta con noi per non perdere nemmeno un istante delle emozioni in diretta e scoprire chi affronterà con successo le qualifiche e le sfide del GP tedesco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.34 Un grande Marc Marquez è stato il più veloce della prima sessione di libere al Sachsenring. Il pilota spagnolo della Ducati ha stampato il miglior tempo della FP1 in 1:20.372, precedendo di 0.109 Jack Miller (Yamaha Pramac) e di 0.315 Marco Bezzecchi (Aprilia). Da sottolineare che Marc ha ottenuto il tempo all’inizio delle libere e con gomme medie, mentre i crono di Miller e Bezzecchi sono stati dei time-attack a tutti gli effetti. Bene, in quest’ottica, Fabio Di Giannantonio, dotato di un passo gara non così lontano da Marc Marquez. 11.32 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Marc MARQUEZ Ducati Ducati Lenovo Team 1:20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Marc Marquez domina la FP1, 9° Bagnaia a debita distanza. Dalle 15.00 le pre-qualifiche

