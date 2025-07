LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | lampo Di Giannantonio nelle pre-qualifiche sui Marquez Bagnaia a fatica in top10

Vivi l'emozione del live motogp GP Germania 2025, tra lampi di bravura e sfide incandescenti! La giornata si chiude con un primo assaggio di adrenalina, mentre i piloti si preparano per le prossime sfide. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale, analisi e tutte le emozioni di un weekend che promette scintille. Non perdere neanche un istante, perché il motorsport è fatto di sorprese e passione pura!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.08 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani per FP3, qualifiche e Sprint Race. Grazie e buon proseguimento di giornata da OA Sport. 16.07 Si chiude, quindi, il venerdì del Sachsenring. Diggia stellare, i fratelli Marquez non sbagliano mai, mentre Pecco Bagnaia si consola con la top10 conquistata per il rotto della cuffia. 16.05 Beffato Maverick Vinales, 11° a 47 millesimi da Binder. Chiude 18° Luca Marini a 1.238, ventesimo Lorenzo Savadori a 1.651. 16.03 Fabio Di Giannantonio centra il miglior tempo in 1:19.071 con 337 millesimi su Alex Marquez, mentre è terzo Marc Marquez a 390. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: lampo Di Giannantonio nelle pre-qualifiche sui Marquez, Bagnaia a fatica in top10

In questa notizia si parla di: diretta - qualifiche - marquez - bagnaia

F1 Emilia Romagna Imola 2025, orari tv: dove vedere qualifiche e gara in diretta gratis e in chiaro - Questo weekend, Imola ospita il Gran Premio dell'Emilia Romagna, settimo appuntamento della stagione di F1 2025.

LIVE #MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: alle 15.00 le pre-qualifiche, #Marquez davanti, #Bagnaia vuole risalire -#GermanGP Vai su X

La MotoGP arriva all’undicesimo round della stagione 2025. Siamo al Sachsenring, giardino di casa di Marc Marquez, sempre più leader del mondiale dopo le vittorie di Aragon, Mugello e Assen. Pecco Bagnaia (vincitore nel 2024) e Alex Marquez, quindi, pro Vai su Facebook

LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Marc Marquez sempre in vetta con Di Giannantonio e Bagnaia all’inseguimento; DIRETTA MOTOGP, GP Germania 2025, Live PROVE - CRONACA; MotoGP, GP Italia: qualifiche e pole in diretta live.

GP Germania 2025 – Classifica FP1: Marc Marquez inarrestabile, Bagnaia 9°. Alex Marquez soffre ed è 14° - Miglior tempo per il campione della Ducati, che ha preceduto nella classifica dei tempi Miller, Bezzecchi e Zarco ... Come scrive formulapassion.it

MotoGP, LIVE Prequalifiche Sachsenring: cronaca diretta minuto per minuto - MotoGP: Marc Marquez ha iniziato dominando il weekend in Germania, ma i rivali sono molto vicini e la Ducati non sembra affatto imbattibile. Si legge su gpone.com