LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | Bagnaia in cerca di feeling al Sachsenring FP1 dalle 10.45

Il Gran Premio di Germania 2025 si accende con la sfida emozionante tra i migliori motociclisti al Sachsenring. Bagnaia cerca il feeling perfetto in FP1, mentre Marquez punta a consolidare il suo dominio storico su questa pista. La tensione cresce: chi dominerĂ questa tappa cruciale del campionato? Resta con noi per aggiornamenti in diretta e scopri tutte le emozioni della gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.27 Dopo aver trionfato due settimane fa ad Assen (Paesi Bassi), Marc Marquez arriva all’appuntamento teutonico forte dello storico su questo tracciato. Sono state ben 11 le vittorie dell’iberico sul layout in questione: un’affermazione in 125cc; due vittorie in Moto2 e ben otto (consecutive) in top-class dal 2013 al 2021. 10.24 Incredibile notare come l’unico centauro capace di ripetersi sia Marc Marquez, il quale spicca su tutti gli altri anche in ambito cadetto! Complessivamente, gli spagnoli troneggiano (8 successi su 14), con un’unica affermazione italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Bagnaia in cerca di feeling al Sachsenring, FP1 dalle 10.45

