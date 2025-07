LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | alle 15.00 le pre-qualifiche Marquez davanti Bagnaia vuole risalire

Benvenuti al Sachsenring, teatro dell'emozionante Gran Premio di Germania 2025 di MotoGP! Tra pochi minuti si accendono le pre-qualifiche, con Marquez in testa e Bagnaia deciso a risalire la classifica. Rimanete con noi per seguire in diretta tutte le emozioni e aggiornamenti, perché questo weekend promette scintille e sorprese inattese. Non perdete neanche un istante di questa gara all'insegna della passione e della velocità !

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Buongiorno e bentornati al Sachsenring! Tra 30 minuti esatti prenderanno il via le pre-qualifiche del Gran Premio di Germania della MotoGP.  11.37 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 15.00 per le pre-qualifiche. 11.36 Per quanto riguarda Pecco Bagnaia, il piemontese ha girato a distanza importante dal suo compagno di squadra, rimediando 0.700 di ritardo nella prestazione pura e avendo un passo gara di 56 decimi a giro più lento di Marc Marquez. C’è da lavorare. 11.34 Un grande Marc Marquez è stato il più veloce della prima sessione di libere al Sachsenring. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: alle 15.00 le pre-qualifiche, Marquez davanti, Bagnaia vuole risalire

