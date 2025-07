LIVE Italia-Spagna 1-3 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | le iberiche dominano le azzurre ma la qualificazione è centrata! Soncin e ragazze volano ai quarti!

L’Italia femminile conquista un’ottima posizione ai Mondiali 2025, nonostante la sconfitta contro la Spagna. Le nostre ragazze, con determinazione e talento, volano ai quarti di finale per la prima volta in 12 anni! La prestazione delle azzurre è stata indimenticabile: carica, coraggio e passione. Ora, prepariamoci alla prossima sfida contro la Norvegia. La strada verso il trionfo è ancora lunga, ma l’Italia c’è e lotta con orgoglio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Vi auguriamo buon fine serata e buona notte dandovi l'appuntamento alla prossima diretta! Adesso, mercoledì, ci sarà la Norvegia. Erano 12 anni che non si qualificava ai quarti di finale la nazionale femminile di calcio. Nonostante la sconfitta la prestazione rimane buona. Le campionesse del mondo erano semplicemente troppo forti questa sera e le azzurre non sono mai state in grado di imporre anche solo minimamente il proprio gioco. Le spagnole hanno avuto in mano il match fin dall'inizio nonostante il gol di Oliviero al 9? minuto abbia dato false speranze all'11 di Soncin.

