LIVE Italia-Spagna 1-3 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | Gonzalez ipoteca la vittoria nel finale le iberiche chiudono i conti a Berna

L’Italia torna a brillare nel calcio femminile europeo dopo 12 anni di assenza, grazie a una vittoria emozionante contro la Spagna! Con un finale al cardiopalma e il gol decisivo di Gonzalez, le iberiche chiudono i conti a Berna. La nostra Nazionale si qualifica ai quarti di finali: ecco tutte le combinazioni per proseguire il cammino verso il sogno europeo. Ora, scopriamo come si conclude questa incredibile avventura!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI Il match finisce qui! Tuttavia l’Italia di qualifica ai quarti di finale dopo 12 anni di esilio! 90’+3 Angolo per le italiane. L’11 di Soncin vuole chiudere in avanti. 90’+3 Nel frattempo il Belgio ha allungato. Dovrebbe essere dunque salva la qualificazione delle azzurre nonostante la sconfitta. 90’+1 GOOOLL SPAGNAA!!! Non se lo è fatto sfuggire Gonzalez! Il tap in è vincente. Sono 4 i minuti di recupero! 89? Non trova la deviazione di testa Gonzalez. Graziata la difesa azzurra! 87? Ci mette una pezza ora l’estremo difensore italiano su Alexia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 1-3, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: Gonzalez ipoteca la vittoria nel finale, le iberiche chiudono i conti a Berna

In questa notizia si parla di: italia - diretta - finale - spagna

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Europei calcio femminile, in campo Italia-Spagna e Portogallo-Belgio: in palio i quarti Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/06/europei-di-calcio-femminile-2025-svizzera-inizio-il-2-luglio-finale-il-27-gironi-quartisemifina Vai su Facebook

Europei calcio femminile, in campo Italia-Spagna e Portogallo-Belgio: in palio i quarti Segui la diretta streaming su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/06/europei-di-calcio-femminile-2025-svizzera-inizio-il-2-luglio-finale-il-27-gironi-quartisemifina Vai su X

Italia-Spagna LIVE, le formazioni; Italia-Spagna, diretta Europei Femminili: segui la partita di oggi live; Italia-Spagna europei femminili 2025: segui la diretta live.

LIVE alle 21 Italia-Spagna: alle azzurre basta un pari per andare ai quarti - Le azzurre di Soncin sfidano alle 21 la Spagna per qualificarsi ai quarti. Si legge su gazzetta.it

L’Italia è ai quarti di finale degli Europei femminili di calcio - 1 contro la Spagna, e mercoledì prossimo affronterà la Norvegia ... Lo riporta ilpost.it