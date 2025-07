LIVE Italia-Spagna 1-2 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | le iberiche alzano il pressing e impongono il ritmo azzurre in difficoltà

L’Italia vive un momento di grande tensione nel match contro la Spagna, con le iberiche che alzano il pressing e impongono il ritmo. Le azzurre sono in difficoltà, ma la partita resta emozionante e tutto può ancora succedere. Clicca qui per aggiornare la diretta live e scoprire cosa accadrà nelle ultime battute di questa sfida decisiva per la qualificazione agli Europei femminili del 2025.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 65? Negli ultimi minuti è diventata una partita a senso unico. Primo errore delle spagnole tra Ouahabi e Mariona che non si trovano su un passaggio. 64? Il Belgio ha raddoppiato nel frattempo contro il Portogallo. 63? In difficoltò l’Italia. Non riesce ad uscire dalla propria area di rigore quasi e ad impostare il suo gioco. 61? Arriva anche la conclusione di Paralluelo. Diventano troppo frequenti i tiri delle iberiche verso lo specchio azzurro. 61? Ritmi alti e continui cambi di fronte. Bella azione di Lopez che poi scarica su Alexia che calcia a filo palo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 1-2, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: le iberiche alzano il pressing e impongono il ritmo, azzurre in difficoltà

