LIVE Italia-Spagna 1-1 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | ad Oliviero risponde Athenea match subito in parità!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 32? L'indicazione di Soncin è quella di allargare sulle fasce. Al momento a terra Giuliani che sembra avere un problema all'inguine. 30? Piemonte fermata dal fuorigioco ma che verticalizzazione trovata dalle italiane in ripartenza! Il centravanti italiano aveva però poi sprecato a lato davanti al portiere. 29? Serie di rimpalli, la sfera finisce fuori e sarà rimessa dal fondo. Altra occasione per respirare per le azzurre. 28? Altra bella imbucata di Paralluelo che però viene bloccata da Oliviero. Altro angolo.

