LIVE Italia-Spagna 1-1 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | ad Oliviero risponde Athenea match in parità all’intervallo!

Benvenuti alla diretta dell’emozionante sfida tra Italia e Spagna negli Europei di calcio femminile 2025. Un match in equilibrio, con gol di Oliviero e Athenea che rendono questa partita ancora più avvincente. Restate con noi per aggiornamenti live, analisi e tutte le possibilità di qualificazione dell’Italia. L’azione si infiamma: l’Italia si gioca tutto in questi minuti cruciali!

L'ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI Finisce qui il primo tempo. Italia – Spagna 1-1. Gol di Oliviero e Athenea. 45'+3 Bel break di Boattin ma le iberiche si riprendono il pallone in un niente. 45'+1 Patri non va al tiro, cerca un filtrante ma non trova nessuna compagna. Si riparte da Giuliani. Saranno 4 i minuti di recupero. 44? Esce Nanclares svirgolando ma la palla rimane in possesso all'11 spagnolo. 42? Che bella soluzione di Cantore per Bonansea che di testa non riesce ad indirizzare la sfera nella direzione giusta! 41? Niente rigore. Il tocco di braccio di Patri c'era ma è stato fischiato un fuorigioco precedente di Cantore.